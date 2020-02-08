Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Инцидент случился в столичном районе Чертаново Центральное, сообщает Агентство "Москва".

"В районе д. 9 по ул. Подольских курсантов произошло столкновение двух транспортных средств ", – рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.

Ранее три человека погибли в аварии с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем. Водитель Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN.