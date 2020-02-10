Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух машин случилась на Кутузовском проспекте. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в инциденте погиб один человек.

"На Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один человек погиб и один пострадал", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что движение в районе аварии перекрыто по четырем полосам.

На месте ДТП находятся сотрудники полиции. Обстоятельства аварии пока не установлены.

Ранее сообщалось, что движение в Лефортовском тоннеле полностью перекрыто из-за ДТП. В аварии столкнулись 3 автомобиля. Один человек получил травмы, о его состоянии неизвестно.