Движение в Лефортовском тоннеле полностью перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием трех машин случилась в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле полностью перекрыто из-за столкновения трех автомобилей", – сообщил источник.
Известно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются причины аварии.
"В настоящее время известно об одном пострадавшем", – добавил источник.
Ранее стало известно, что 29 человек пострадали при столкновении автобуса и фуры в Кузбассе. По факту ДТП следователи завели уголовное дело.