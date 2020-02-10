Движение в Лефортовском тоннеле полностью перекрыто из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех машин случилась в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле полностью перекрыто из-за столкновения трех автомобилей", – сообщил источник.

Известно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются причины аварии.

"В настоящее время известно об одном пострадавшем", – добавил источник.

Ранее стало известно, что 29 человек пострадали при столкновении автобуса и фуры в Кузбассе. По факту ДТП следователи завели уголовное дело.