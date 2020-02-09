29 человек пострадали при столкновении автобуса и фуры в Кузбассе

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В Кемеровской области на дороге столкнулись рейсовый автобус и грузовая фура, количество пострадавших достигло 29 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Анжеро-Судженск – Кемерово. В результате лобового ДТП на 60-м километре трассы погибли два человека. На месте скончался водитель большегруза, 71-летняя пассажирка автобуса умерла на операционном столе после госпитализации.

Всего в салоне находились 49 человек вместе с водителем. В настоящее время известно о 29 пострадавших.

"Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", – говорится в сообщении.

По факту аварии в Кузбассе следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время устанавливается, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. Также ожидается заключение экспертов о технической исправности автобуса.

Ранее микроавтобус с детской спортивной командой попал в аварию под Новокузнецком. Известно, что команда возвращалась с соревнований и ехала в аэропорт Спиченково. Один человек погиб и семеро получили травмы в результате ДТП.