Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Курском

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В Курской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

ДТП случилось в воскресенье днем на 30-м километре дороги Курск – Касторное, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

По предварительной информации, на трассе столкнулись Lada Kalina и КамАЗ. В результате происшествия погибли три пассажира легковушки, водитель большегруза пострадал. Его госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пять человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области. Инцидент произошел на 107-м километре трассы Челябинск – Троицк. Из-за плохих погодных условий на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля Honda, который врезался в КамАЗ.