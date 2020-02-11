Автомобиль врезался в трамвай в центре Москвы

Движение трамваев на Лесной улице ограничено из-за ДТП

Авария с участием трамвая и автомобиля произошла в центре столицы.

Столкновение произошло на Лесной улице, 20, строении 1. Из-за ДТП движение трамваев перекрыто в обе стороны.

В ГИБДД по Москве сообщили, что, по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Движение трамваев восстанавливают.

В ночь на вторник авария с участием трех машин произошла на юго-западе столицы. ДТП произошло на внутренней стороне 42-го километра МКАД. В результате аварии пострадал один человек.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на юге столицы. ДТП произошло в районе дома 10 на улице Симоновский Вал.

