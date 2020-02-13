Фургон сбил ребенка на территории школы в Москве

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Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что водитель грузового фургона ГАЗ сбил ребенка во время маневрирования задним ходом. В результате наезда школьница получила телесные повреждения, ее доставили в медучреждение.

В отношении водителя заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В конце января водитель автомобиля сбил взрослого и ребенка на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел в районе дома 45. В ГИБДД уточнили, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

