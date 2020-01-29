Автомобиль сбил взрослого и ребенка на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил двух человек на Кутузовском проспекте. Один из пострадавших – несовершеннолетний, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 45. В ГИБДД уточнили, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее на Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика. Авария произошла на 57-м километре трассы. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Накануне три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек. Там водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку.