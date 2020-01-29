Движение затруднено на Киевском шоссе в столице из-за ДТП

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В Москве на Киевском шоссе столкнулись два грузовика. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

"Сегодня в 15:15 на 57-м километре Киевского шоссе произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. В настоящее время на Киевском шоссе в сторону области движение затруднено", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Ранее три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек. Авария произошла на 2-м километре автодороги "М2 "Крым" – Федюково". По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой и Mercedes и "Газелью".