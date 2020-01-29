Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Audi врезался в фонарный столб в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

Авария произошла на 39-м километре Калужского шоссе около 15:50. В ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.

Накануне три автомобиля столкнулись в Ленинском городском округе. Травмы получили семь человек. Авария произошла около 20:00 на 2-м километре автодороги М2 "Крым" – Федюково".

По предварительным данным, водитель легковушки Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с маршруткой и Mercedes и "Газелью".

