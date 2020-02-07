Пьяная женщина с ребенком в машине сбила дворника и попала в аварию на востоке Москвы

Пьяная автоледи с ребенком в машине устроили сразу два ДТП
На востоке столицы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел 5 февраля возле дома 62 по улице Металлургов. Двигаясь от улицы Новогиреевской в сторону Свободного проспекта, женщина за рулем Kia сбила рабочего.
При попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с машиной, после чего покинула место происшествия.
В итоге женщину обнаружили у подъезда дома в Саперном проезде. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также у нее не было водительского удостоверения, а на момент ДТП в салоне автомобиля находился ее двухлетний ребенок.
В отношении нарушительницы составили административные протоколы по четырем статьям КоАП. Пострадавшего рабочего доставили в медучреждение.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, будучи нетрезвой, посадила малолетнего ребенка за руль автомобиля.