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Происшествия

13:18

Пьяная женщина с ребенком в машине сбила дворника и попала в аварию на востоке Москвы

происшествия ДТП

Пьяная автоледи с ребенком в машине устроили сразу два ДТП

На востоке столицы задержали женщину, совершившую ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 5 февраля возле дома 62 по улице Металлургов. Двигаясь от улицы Новогиреевской в сторону Свободного проспекта, женщина за рулем Kia сбила рабочего.

При попытке скрыться с места ДТП женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с машиной, после чего покинула место происшествия.

В итоге женщину обнаружили у подъезда дома в Саперном проезде. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также у нее не было водительского удостоверения, а на момент ДТП в салоне автомобиля находился ее двухлетний ребенок.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы по четырем статьям КоАП. Пострадавшего рабочего доставили в медучреждение.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, будучи нетрезвой, посадила малолетнего ребенка за руль автомобиля.

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