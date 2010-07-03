Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:44

В МВД предложили конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД предложили конфисковывать автомобили у водителей, повторно садящихся за руль в нетрезвом виде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимира Кузина.

Как отметил Кузин на круглом столе в Совете Федерации, данное предложение будет проработано в аппарате правительства. Одновременно его внесли в проект нового КоАП РФ.

Также в МВД разработали проект постановления правительства о совершенствовании освидетельствования водителей. Речь идет о том, чтобы предоставить инспекторам ГАИ возможность использовать технические средства индикации, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также наркотические или психотропные вещества в слюне.

Эта процедура не будет являться освидетельствованием как таковым, но станет объективным подтверждением того, что "человек находится в неадекватном состоянии". Последствий отказа от применения данного прибора для автомобилиста не будет.

7 декабря в Нижнем Новгороде водитель Toyota спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Одна женщина от полученных травм скончалась. В этот же день в Москве нетрезвый водитель сбил троих пешеходов на Станционной улице в Москве. Все пострадавшие скончались на месте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика