В МВД предложили конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД предложили конфисковывать автомобили у водителей, повторно садящихся за руль в нетрезвом виде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимира Кузина.

Как отметил Кузин на круглом столе в Совете Федерации, данное предложение будет проработано в аппарате правительства. Одновременно его внесли в проект нового КоАП РФ.

Также в МВД разработали проект постановления правительства о совершенствовании освидетельствования водителей. Речь идет о том, чтобы предоставить инспекторам ГАИ возможность использовать технические средства индикации, которые выявляют алкоголь в выдыхаемом воздухе, а также наркотические или психотропные вещества в слюне.

Эта процедура не будет являться освидетельствованием как таковым, но станет объективным подтверждением того, что "человек находится в неадекватном состоянии". Последствий отказа от применения данного прибора для автомобилиста не будет.

7 декабря в Нижнем Новгороде водитель Toyota спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Одна женщина от полученных травм скончалась. В этот же день в Москве нетрезвый водитель сбил троих пешеходов на Станционной улице в Москве. Все пострадавшие скончались на месте.