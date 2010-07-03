Пригожин прокомментировал аварию с сыном Валерии

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Продюсер Иосиф Пригожин поделился подробностями о ДТП, произошедшем с сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург.

По его словам, они попали в аварию под Тосно. "Девушка сломала руку, он сидел на заднем сиденье, ударился головой о подлокотник, разбил губу", – рассказал продюсер РИА Новости.

Он объяснил, что Арсений хотел удивить свою мать и приехать на ее концерт в Петербурге. Молодой человек планировал познакомить семью со своей новой девушкой, которая и была за рулем машины. Главное, подчеркнул Пригожин, что все выжили.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехал сын артистки, врезался в отбойник в Ленинградской области. В результате аварии Шульгин получил травму, его прооперировали.

Летом стало известно, что Валерия повредила ногу на съемках музыкального шоу, где она является одним из судей. Что именно оказалось причиной травмы, не уточняется, но пользователи соцсетей высказали несколько своих вариантов.