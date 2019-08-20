Певица Валерия получила травму на съемках шоу

Что именно стало причиной травмы, не уточняется, но пользователи соцсетей уже предложили несколько своих версий. Одни винят домашние тапочки, в которых певица отправилась на съемку, другие говорят о "безответственности организаторов", которые не объяснили, как правильно "пользоваться этим злополучным креслом".
Ранее российская певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, что забывает тексты песен. Исполнительница опубликовала видео, на котором она поет под гитару, читая текст на пюпитре. Выяснилось, что она забывает не только новые тексты, но и свои давние хиты.
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