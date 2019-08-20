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Москва 24

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16:35

Певица Валерия получила травму на съемках шоу

общество культура

16:35

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин сообщил у себя в Instagram, что его супруга повредила ногу на съемках музыкального шоу, где она является одним из судей.


Что именно стало причиной травмы, не уточняется, но пользователи соцсетей уже предложили несколько своих версий. Одни винят домашние тапочки, в которых певица отправилась на съемку, другие говорят о "безответственности организаторов", которые не объяснили, как правильно "пользоваться этим злополучным креслом".

Ранее российская певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, что забывает тексты песен. Исполнительница опубликовала видео, на котором она поет под гитару, читая текст на пюпитре. Выяснилось, что она забывает не только новые тексты, но и свои давние хиты.

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общество культура

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