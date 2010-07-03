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Москва 24

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17:11

Виктория Дайнеко рассказала, что забывает слова песен

общество культура

17:11

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, что забывает тексты песен. Исполнительница опубликовала видео, на котором она поет под гитару, читая текст на пюпитре, сообщают "Дни.ру".

Выяснилось, что она забывает не только новые тексты, но и свои давние хиты.

"Тот случай, когда текст и не запомнить, и не прочитать вовремя. На самом деле, я реально постоянно забываю слова, могу песню петь десять лет и все равно забыть", – сообщила Дайнеко.

Многие подписчики поддержали исполнительницу и признались, что память подводит и их.

Виктория Дайнеко стала известна после победы в проекте "Фабрика звезд – 5". С тех пор певица выпустила четыре альбома.

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общество культура

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