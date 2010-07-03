Пригожин рассказал о доходах звездных артистов

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ИА "НСН" рассказал, как популярные артисты распределяют свои доходы и каким процентом от заработка располагают для личных трат.

По словам Пригожина, звезды действительно имеют многомиллионные доходы, однако "чистый" заработок составляет только 10-30% от общей суммы. Дело здесь в том, что значительную часть средств приходится тратить на содержание своего коллектива, обходясь при этом без государственного обеспечения.

В пример продюсер привел ситуацию с певицей Валерией. Так в аранжировку и клип песни необходимо было вложить 3,5 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона ушло на таргетирование. К этому добавляются и траты на телевизионные съемки – стоимость одной такой составляет порядка 150 тысяч рублей.

Зарабатывать на это нужно концертами, а если в какой-то момент артист берет отпуск, он все равно должен содержать свой коллектив. "А еще есть траты на детей. Москва – это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит", – подытожил Пригожин.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, зарплату более миллиона рублей в месяц в России получает не менее 11 тысяч человек – то есть 0,1 процента всех работников страны. Высокооплачиваемые сотрудники работают в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений – их заработные платы в отдельных случаях достигают 5,8 миллиона рублей. На сумму в 2,7 миллиона рублей могут рассчитывать производители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств. Больше всего работников-миллионеров связано с торговлей и ремонтом транспорта – это 1960 человек. Меньше всего сотрудников с миллионной зарплатой зарегистрировали в сфере водоснабжения и утилизации отходов – 13 человек.