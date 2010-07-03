Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети

Задержан предполагаемый виновник ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Имя задержанного не раскрывается, однако указывается его возраст – 43 года.

ДТП произошло вечером на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами.

Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников, идущих в театр. Пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей. Одна учительница скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование взято на контроль областной прокуратурой.

Позднее сообщалось, что автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления министерства. Однако там добавили, что за рулем машины находился не он.

