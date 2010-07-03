Водитель сбил девятерых пешеходов в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль в Нижнем Новгороде сбил девятерых людей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции РФ.

ДТП произошло в 17:15 на регулируемом перекрестке. Там столкнулись четыре машины.

После аварии один из автомобилей врезался в людей на тротуаре. Их госпитализировали, сейчас пострадавшим оказывают помощь. По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно дорожное происшествие случилось ранним утром 7 декабря. В Москве Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.