Число пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде увеличилось

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Число пострадавших при столкновении четырех машин в Нижнем Новгороде увеличилось до 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

В момент ДТП на тротуаре находилась группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых организованно они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Уточнялось, что на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после этого один из них влетел в группу пешеходов. Всех пострадавших госпитализировали. По факту случившегося организована проверка.

Еще одно дорожное происшествие случилось ранним утром 7 декабря. В Москве Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – пассажир автомобиля. Его госпитализировали.

Виновник аварии жив. По словам очевидцев, он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.