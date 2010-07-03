В МВД прокомментировали данные о причастности сотрудника к ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Mash

Автомобиль Toyota, спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему сотруднику МВД, подтвердили в пресс-службе регионального управления министерства.

Однако там добавили, что за рулем машины находился не он, передает РИА Новости.

Ранее в МВД заявили, что среди участников аварии с детьми не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел, а за рулем находился мужчина 1976 года рождения. В ГИБДД уточняли, что водителя Toyota лишали прав за управление транспортом в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек. После происшествия он отказался от прохождения медэкспертизы.

ДТП произошло вечером на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами.

Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов – группу девятиклассников, идущих в театр. Пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей. Одна учительница скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование взято на контроль прокуратурой области.

Еще одно дорожное происшествие случилось ранним утром 7 декабря в Москве. Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции МЦК. Все трое погибли, двое из них – на месте. Еще один человек скончался по пути в больницу.

Помимо этого, есть пострадавший – пассажир автомобиля. Его госпитализировали. По словам очевидцев, виновник аварии хотел сбежать, но его задержали сотрудники МЦК.