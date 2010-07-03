Умерла сбитая автомобилем в Нижнем Новгороде учительница

20:03
Фото: телеграм-канал Mash
Учительница, которую сбил автомобиль возле театра в Нижнем Новгороде, скончалась, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Авария произошла вечером на улице Горького. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.
Десять детей и двое взрослых госпитализированы, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. Одного из детей оперируют, у других – ушибы и сотрясения.
Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. Согласно предварительным сведениям, угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. У одного взрослого травмы легкой степени тяжести, у второго взрослого, предварительно, средней степени тяжести.
Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объёме, - отметил Никитин.
По информации Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы – девятиклассники, которые двигались организованной группой в театр.
На место происшествия прибыл глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место ДТП. Он подчеркнул, что случившееся – большая трагедия, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе психологическую.
Еще одно дорожное происшествие случилось ранним утром 7 декабря. В Москве Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.
Помимо этого, есть пострадавший – пассажир автомобиля. Его госпитализировали.
Виновник аварии жив. По словам очевидцев, он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.
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