Умерла сбитая автомобилем в Нижнем Новгороде учительница

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Учительница, которую сбил автомобиль возле театра в Нижнем Новгороде, скончалась, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Авария произошла вечером на улице Горького. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов.

Десять детей и двое взрослых госпитализированы, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. Одного из детей оперируют, у других – ушибы и сотрясения.

Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. Согласно предварительным сведениям, угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. У одного взрослого травмы легкой степени тяжести, у второго взрослого, предварительно, средней степени тяжести.

Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объёме, - отметил Никитин.

По информации Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы – девятиклассники, которые двигались организованной группой в театр.

На место происшествия прибыл глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место ДТП. Он подчеркнул, что случившееся – большая трагедия, которая произошла по вине водителя, поскольку дети шли по тротуару. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе психологическую.

Еще одно дорожное происшествие случилось ранним утром 7 декабря. В Москве Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – пассажир автомобиля. Его госпитализировали.

Виновник аварии жив. По словам очевидцев, он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.