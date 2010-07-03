Горящий автомобиль с пьяной девушкой за рулем остановили полицейские на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники полиции на МКАД. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На 33 км МКАД был остановлен горящий легковой автомобиль, которым управляла девушка. Она, по предварительной информации, находилась в нетрезвом состоянии", – проинформировали в пресс-службе.

Инцидент произошел на 33 километре МКАД в районе Варшавского шоссе. В ГИБДД добавили, что по факту случившегося полицейские составили протокол об административном правонарушении. В результате происшествия обошлась без пострадавших.

Ранее стало известно, что насмерть сбивший пешеходов у станции МЦК Окружная в Москве 7 декабря водитель был пьян. В результате ДТП погибли 3 человека.