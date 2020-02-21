На северо-востоке Москвы автомобиль сбил женщину после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Две женщины пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 23 по улице Летчика Бабушкина. Там столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и сбил женщину.

Также травмы получила пассажирка одного из столкнувшихся автомобилей.

Ранее на улице Ташкентской водитель автомобиля въехал в столб. В результате машина загорелась. Предварительно известно, что несколько человек получили травмы.