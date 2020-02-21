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Москва 24

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Авто

13:37

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

город транспорт дороги авто

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центре организации дорожного движения призвали москвичей пересесть на общественный транспорт 21 февраля из-за большой вероятности заторов.

"Ждем предпраздничные заторы на вылетных в сторону области, около крупных ТЦ и в центре. Курьеры развозят подарки, дамы закупают "пену и носки", а многие уезжают из города на выходные", – говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В связи с этим специалисты организации просят по возможности отменить поездки на личных авто в часы пик и воспользоваться городским общественным транспортом. Также там рекомендуют перенести все поездки на более позднее время.

Ранее в учреждении отмечали, что 20 и 21 февраля загруженность дорог может дойти до отметки восемь баллов.

Наибольшие затруднения ожидаются в центральной части города, где есть места массового скопления людей. В сами праздничные дни серьезных затруднений дорожного движения не прогнозируется, возможны лишь локальные заторы.

В пятницу утром наблюдались небольшие трудности с движением на Каширском шоссе. Также медленно двигались машины на внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за ДТП на Лужнецкой эстакаде. В целом трафик в столице был оценен в 4 балла.

"Утро": небольшие затруднения наблюдаются на Каширском шоссе

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