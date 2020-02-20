Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах перед 23 Февраля

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ЦОДД предупредил о возможном осложнении транспортной ситуации в столице в преддверии 23 Февраля, сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники учреждения отметили, что 20 и 21 февраля загруженность дорог может дойти до отметки восемь баллов. Сообщается, что заторы на столичных магистралях появятся уже с 12:00.

"Крупные затруднения на магистралях по направлению в область будут связаны с тем, что некоторые москвичи отправляются на праздничные дни за город и за покупками раньше обычного", – отметили в пресс-службе ЦОДД.

В связи с осложнением дорожно-транспортной ситуации Центр призвал москвичей в часы пик воспользоваться городским транспортом.

По состоянию на утро 20 февраля, дорожный трафик в столице оценили в 3 балла. Также в ЦОДД сообщили об аварии с участием трех автомобилей на внешней стороне МКАД.