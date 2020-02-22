Мусорный контейнер упал с грузовика на такси в центре Москвы

На Большой Тульской улице произошла авария

В центре Москвы контейнер со строительным мусором свалился с прицепа грузовика на такси. Нагруженный бак придавил авто, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился на заезде на Третье транспортное кольцо на Большой Тульской улице. В настоящее время движение в районе ДТП сильно затруднено.

На месте аварии работают наряды ДПС и медики. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас последствия ДТП устраняются.

Ранее автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном. Водитель автомобиля Volkswagen совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку.