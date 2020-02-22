Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил трех человек, включая 12-летнего ребенка, на остановке в подмосковном Долгопрудном, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Инцидент произошел в 14:52 в районе дома 1 по Лихачевскому шоссе. Сначала водитель автомобиля Volkswagen совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку.

Пострадавшие госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства ЧП.

Накануне две женщины пострадали в ДТП в районе дома 23 по улице Летчика Бабушкина. Там столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и сбил пешехода.