Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе улицы Ташкентской.

"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (тротуарное ограждение)", – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Подмосковье пострадали 6 человек. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Среди раненых – два несовершеннолетних.

