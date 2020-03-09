Мотоциклист пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в районе улицы Ташкентской.
"Водитель, управляя мотоциклом Suzuki, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (тротуарное ограждение)", – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Подмосковье пострадали 6 человек. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Среди раненых – два несовершеннолетних.