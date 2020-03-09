Шесть человек госпитализированы после ДТП в Подмосковье

Шесть человек пострадали в аварии в Подмосковье

Шесть человек госпитализированы после столкновения автомобилей в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в 16:50 на 35-м километре дороги Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха. После аварии с участием Kia и Hyunda госпитализированы шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

3 марта аварии с участием маршрутного такси в Митине получили травмы шесть человек. Возле дома 32 по улице Генерала Белобородова маршрутка врезалась в столб.

В феврале горожане спасли водители и его пассажиров из пожара в результате ДТП. Молодой человек не справился с управлением и врезался в стену, а машина загорелась.