Горожане спасли "мажора-гонщика" из загоревшейся после ДТП машины

Неравнодушные люди спасли мажора-гонщика и его пассажиров из огня

Горожане спасли "гонщика" и его пассажиров из огня, передает телеканал Москва 24.

На высокой скорости 23-летний водитель Артем Доценко ехал по тоннелю в районе Чертановской улицы, несмотря на то что в салоне у него находились двое подростков. В итоге молодой человек не справился с управлением и врезался в стену, а машина загорелась.

На помощь начали подходить люди. В интернете рассказали, что спасать пострадавших стал таксист. Впоследствии выяснилось, что делал это не он один.

Двое молодых людей – Максим и Святослав – поделились деталями о ДТП.

"Мы шли здесь, по этой улице, услышали визг АБС и хлопок от удара. Сразу побежали в тоннель, увидели пожар и валяющихся людей на дороге. Ну и начали просто буквально их экстренно спасать", – рассказал Святослав.

По словам Максима, останавливались проезжающие машины. "Также я остановил водителя, сказал, чтобы он вызвал скорую, и побежал вглубь тоннеля. Там уже я увидел людей, которые лежали на дороге. Их уже оттаскивали чуть подальше от машины, потому что она начала очень сильно гореть, чадить, и дым во все стороны начал расходиться", – объяснил он.

Таксист помогал им переместить людей подальше от пожара.

"Он тоже нам помог уже дотащить этих людей к выходу. И уже у выхода, когда скопилось много людей, мы начали звать, чтобы нам помогли, потому что уже черный дым валил сюда. И мы уже толпой вытащили их на газон", – добавил первый.

Медики приехали сначала с другого конца тоннеля, потом они развернулись и прибыли ближе к месту ДТП. Они забирали пострадавших, у одного из которых, по словам очевидца, была очень серьезная травма головы.

"Один был абсолютно без сознания, мы думали, что он погиб. [Еще] один, он хрипел", – уточнил Максим.

Сам Артем Доценко сейчас находится в больнице. Он не помнит момент аварии и ее причин. В соцсетях пишут, что у Mercedes могли отказать тормоза. Не исключен вариант, что он просто потерял управление из-за высокой скорости.

Мажором молодого человека назвали за то, что он пропагандирует в Сети скоростную езду, активно сжигает протоколы ДПС и фотографируется с дорогими иномарками в компании красивых девушек.