Таксист потерял сознание и врезался в столб на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Химкинском бульваре вечером 4 марта произошла авария. Водитель, находившийся за рулем такси, потерял сознание, передает Агентство "Москва" сообщение источника в правоохранительных органах.

Автомобилист въехал в фонарный столб на северо-западе столицы около станции метро "Сходненская". Данных о том, находились ли в транспортном средстве пассажиры в момент ДТП, сейчас нет.

На место дорожного инцидента были направлены экстренные службы, таксиста осмотрят врачи.

Ранее было затруднено движение на улице Алабяна из-за ДТП.

В конце февраля стало известно, что более 80 новых камер фотовидеофиксации установили в Москве.

