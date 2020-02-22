Более 80 новых камер фотовидеофиксации установили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На улицах столицы установили более 80 новых камер фотовидеофиксации, информирует Twitter-аккаунт Центра оргнаизации дорожного движения.

Комплексы фиксации нарушений появились еще по 84 адресам. Соответствующее введение было согласовано с ГИБДД.

"Контроль скорости, проезд по выделенкам, непропуск пешеходов – все как надо", – говорится в сообщении.

Ранее камеры появились еще по 34 адресам в Москве. Отмечается, что ознакомиться со списком всех фиксаторов можно на сайте Московского транспорта.