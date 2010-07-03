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Город

17:14

Камеры фотовидеофиксации появились еще по 34 адресам в Москве

город транспорт

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На столичных дорогах установили 34 новые камеры фотовидеофиксации. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.

"На дорогах появились новые камеры. Многие – по вашим просьбам. Поставили там, где много аварий, а еще туда, где постоянные нарушения ПДД мешают городскому транспорту и генерируют плотные пробки", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Камеры появятся на новых выделенных полосах и на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".

Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где чаще всего происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Места установки камер будет определять Госавтоинспекция.

ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет. За этот срок подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер на столичных дорогах.

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