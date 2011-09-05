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Общество

12:19

ЦОДД призвал заранее оформлять пропуска для грузовиков на новогодние праздники

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителей грузовых автомобилей призвали заранее позаботиться об оформлении разовых пропусков на период новогодних праздников. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"ЦОДД сообщает, что для осуществления грузовых перевозок с 1 по 8 января необходимо заранее подать заявку, используя портал государственных услуг Москвы", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в праздничные дни оформление и выдача документов для грузовиков производиться не будет.

Отмечается, что оформление пропусков находится в компетенции департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно с ЦОДД.

Центр организации дорожного движения также сообщает, что для грузовых машин грузоподъемностью более 1 тонны действует запрет на движение в центре Москвы днем. Территория ограничена Третьим транспортным кольцом, проезд по которому также запрещен. Помимо этого для 12-тонных и более тяжелых машин запрещен въезд в дневные часы на территорию столицы, ограниченную МКАД и на саму кольцевую дорогу. Ограничения действуют с 6:00 до 22:00.

Ранее ЦОДД предупредил, что проезд по Москве будет затруднен с 16 декабря. Это будет обусловлено предновогодними пробками.

Проехать по Москве будет трудно с 16 декабря – ЦОДД

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