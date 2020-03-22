Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье

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ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло в Одинцовском городском округе, сообщает Агентство "Москва". Жертвой аварии стал один человек. Еще четверо пострадали.

Машины столкнулись на 76-м километре автодороги М1 "Беларусь". Грузовик с полуприцепом ударился лоб в лоб с легковушкой, та, в свою очередь, ударилась со следующей за ней машиной.

По предварительной информации ГИБДД, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

15 марта сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.

