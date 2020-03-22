Водитель на каршеринговой машине протаранил ограждение на Красной площади

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Водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне водитель каршерингового автомобиля протаранил бетонное ограждение на Красной площади. По предварительным данным, мужчина и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что совершившего наезд на ограждение и его пассажира уже задержали. В отношении них возбуждены административные протоколы. Полиция по факту случившегося проводит проверку.

Ранее на Дмитровском шоссе в столице было затруднено движение транспорта из-за того, что грузовик задел электрические провода. При инциденте никто не пострадал.

15 марта сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.

