Грузовик зацепил электропровода на Дмитровском шоссе в столице

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

На Дмитровском шоссе в столице затруднено движение транспорта из-за того, что грузовик задел электрические провода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"На Дмитровском шоссе грузовик задел провода. Движение ограничено, открыта одна полоса", –говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при инциденте никто не пострадал.

Ранее движение в сторону центра было затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП с пятью автомобилями. Авария произошла в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту.

15 марта сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.

