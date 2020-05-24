Движение по Волгоградскому проспекту осложнено из-за ДТП со смертельным исходом

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Движение машин по Волгоградскому проспекту в сторону центра Москвы осложнено из-за аварии с участием мотоциклиста, передает ТАСС.

ДТП произошло в районе Самаркандского бульвара. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист, один человек погиб.

Движение от Ферганской до Ташкентской улицы к центру города затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее грузовик перевернулся на шоссе Энтузиастов – в двух километрах от МКАД. Еще одно ДТП с грузовиком случилось на Ленинградском проспекте в районе № 35: машина выехала на выделенку для общественного транспорта и врезался в столб. Пострадал водитель, его госпитализировали.