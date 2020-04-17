ЦОДД попросил мотоциклистов не выезжать на дороги и не устраивать встречи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Центра организации дорожного движения просят мотоциклистов не выезжать на дороги и не устраивать встречи в период действия режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.
Отмечается, что в связи с введением в городе ограничений на передвижения количество автомобилей на дорогах сократилось, но с наступлением теплой погоды все больше появляется мотоциклистов.
"Мы настоятельно рекомендуем всем участникам движения не пользоваться текущей ситуацией в городе и неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, беречь свое здоровье и здоровье окружающих", – говорится в сообщении.
В ЦОДД напомнили, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.
"Вместе с тем если вам все-таки необходимо выезжать, напоминаем, что за зиму автомобилисты отвыкли от мотоциклистов на дороге, поэтому сейчас всем участникам дорожного движения необходимо быть более внимательными на дороге", – говорится в сообщении.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Москвичам можно выходить из квартиры только за экстренной медицинской помощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также можно гулять с питомцами (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и ездить до работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
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