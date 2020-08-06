Тормозная система и рулевое управление машины Ефремова были исправны – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рулевое управление и тормозная система автомобиля актера Михаила Ефремова были в исправном состоянии. Об этом на заседании суда сообщил эксперт ЭКЦ столичного управления МВД РФ Владимир Строгалев.

Он сообщил, что колеса и подвеска также были технически исправны. После ряда вопросов от сторон процесса Строгалев уточнил, что полностью проверить исправность автомобиля не удалось в связи с последствиями аварии.

Сегодня в Пресненском районном суде проходит заседание по существу дела Ефремова. Был вызван ряд свидетелей. В частности, работник бара Ulysse рассказал, что Ефремов до аварии дважды заходил в заведение. Он сообщил, что уже днем ему пришлось проводить его до дома, так как он находился в состоянии опьянения.

Другой свидетель рассказал, что Ефремов находился один в своем автомобиле в момент ДТП. Один из очевидцев аварии назвал поведение актера на дороге хамским. Он рассказал, что актер несколько раз заезжал за встречную полосу и несколько раз тормозил перед ним. По словам свидетеля, если бы он не применил экстренное торможение, то могла бы случиться авария.

Первое заседание по делу о смертельном ДТП прошло 5 августа. На нем Ефремов отказался признать вину, сославшись на то, что он ничего не помнит.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.