Тормозная система и рулевое управление машины Ефремова были исправны – эксперт

14:23
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Рулевое управление и тормозная система автомобиля актера Михаила Ефремова были в исправном состоянии. Об этом на заседании суда сообщил эксперт ЭКЦ столичного управления МВД РФ Владимир Строгалев.
Он сообщил, что колеса и подвеска также были технически исправны. После ряда вопросов от сторон процесса Строгалев уточнил, что полностью проверить исправность автомобиля не удалось в связи с последствиями аварии.
Сегодня в Пресненском районном суде проходит заседание по существу дела Ефремова. Был вызван ряд свидетелей. В частности, работник бара Ulysse рассказал, что Ефремов до аварии дважды заходил в заведение. Он сообщил, что уже днем ему пришлось проводить его до дома, так как он находился в состоянии опьянения.
Другой свидетель рассказал, что Ефремов находился один в своем автомобиле в момент ДТП. Один из очевидцев аварии назвал поведение актера на дороге хамским. Он рассказал, что актер несколько раз заезжал за встречную полосу и несколько раз тормозил перед ним. По словам свидетеля, если бы он не применил экстренное торможение, то могла бы случиться авария.
Первое заседание по делу о смертельном ДТП прошло 5 августа. На нем Ефремов отказался признать вину, сославшись на то, что он ничего не помнит.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: