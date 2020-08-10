Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья у Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

У актера Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья, заявил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, у артиста проблемы с сердцем, передает ТАСС.

"Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает все произошедшее с ним. Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать", – объяснил защитник.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. В частности, свидетель Роман Шрамко, который в тот день находился на месте происшествия, подтвердил, что актер действительно был за рулем Jeep Grand Cherokee в тот вечер.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Суд продолжит рассмотрение дела 11 августа.