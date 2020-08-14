Ефремов уже находится дома – семейный врач актера

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Семейный врач Михаила Ефремова Борис Круглый рассказал Москве 24, что в настоящий момент актер находится дома после пребывания в больнице.

"Кто вам сказал, что он в больнице? Он уже дома", – заявил Круглый.

13 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил Москве 24, что актер по-прежнему находится в состоянии средней тяжести в Боткинской больнице.

Актера доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Позже Пашаев заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста перенесли с 12-го на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат, если здоровье артиста не позволит ему приехать.