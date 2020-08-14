Ефремов на допросе признавал вину в ДТП – протокол

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Актер Михаил Ефремов на допросах признавал свою вину в ДТП, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев. Это следует из протокола допроса, который состоялся 17 июня, передает ТАСС.

"Свою вину в том, что 8 июня примерно в 21:53 я, управляя технически исправным транспортным средством "Джип Гранд Чероки", в состоянии опьянения совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, признаю в полном объеме", – говорится в документе.

Там же уточнялось, что артист раскаивается в содеянном. На этом же допросе он выражал желание загладить причиненный вред потерпевшим. Однако на тот момент сделать это не получалось, поскольку потерпевшие не шли на контакт с адвокатами Ефремова, пояснял он. Под протоколом стоят подписи Пашаева и его подзащитного.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что от признания вины актер отказался, когда ему предъявляли обвинение в окончательной редакции по завершении следственных действий. В суде Ефремов сказал, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит.

В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

12 августа должно было пройти заседание, в суд явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат, если здоровье артиста не позволит ему приехать.

Представитель защиты сообщал, что Ефремов по-прежнему находится в состоянии средней тяжести в Боткинской больнице. Пашаев утверждал, что врачи подтвердили у актера инсульт.