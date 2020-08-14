Врачи считают, что Ефремов не может участвовать в суде по состоянию здоровья

13:54
Фото: телеканал Москва 24
Боткинская больница известила Пресненский суд Москвы, что Ефремов не сможет принимать участие в судебном заседании по состоянию здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Лелу Кокаю.
Она отметила, что получила сообщение от медицинского учреждения. По словам Кокаи, диагноз Ефремова не уточнили.
"В суд поступил ответ из Боткинской больницы, где сказано, что Ефремов не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. При этом его диагноз не конкретизируется", – заявила пресс-секретарь суда.
На 11 августа планировались очередные слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо, и он был госпитализирован из здания суда.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что врачи обнаружили у него инсульт. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. 13 августа Пашаев сообщил, что состояние Ефремова не изменилось, однако оно стабилизируется.
В настоящий момент судебное заседание по делу Ефремова назначено на 18 августа. При этом, по словам Пашаева, оно может быть перенесено, если состояние здоровья актера не позволит ему приехать в суд.
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