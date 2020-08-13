Ефремов остается в Боткинской больнице – адвокат

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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения", – рассказал Пашаев.

Ефремова доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Защитник артиста позднее заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

