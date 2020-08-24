Ефремов назвал условие для признания вины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, заявил, что никогда не водил машину в нетрезвом состоянии.

"Я никогда не садился за руль пьяным. Если был пьяным, то ездил на такси. Если мне покажут видео, где я сижу за рулем, я признаю вину", – заявил Ефремов.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что защитником Ефремова может остаться Эльман Пашаев.

"Думаю, нашим процессуальным оппонентом останется Пашаев. Закон позволят многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова", – сказал Добровинский.

Ранее Ефремов отказался от услуг Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Актер сообщил, что найдет адвокатов посильнее.

Пашаев отметил, что Ефремов отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

