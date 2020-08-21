Резник рассказал, при каком условии он может стать адвокатом Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Генри Резник заявил, что готов защищать в суде актера Михаила Ефремова, но только после того, как из дела окончательно выйдет адвокат Эльман Пашаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Любой, кто сейчас вступит в защиту Ефремова, будет, по сути, говорящей головой его предыдущей команды адвокатов во главе с Эльманом Пашаевым, так как они остались консультантами актера. Так что тот, кто уважает себя, вряд ли согласится с такими условиями. У меня уважение к себе, конечно, есть", – сказал Резник, уточнив, что близкие Ефремова пока не связывались с ним.

Ранее адвокат Генрих Падва сказал, что готов помочь Михаилу Ефремову, если актер изъявит такое желание. Он также выразил мнение, что Ефремов правильно поступил, отказавшись от услуг Пашаева и Шаргородской.

"Суд тоже видит, что Пашаев вообще делает что-то совершенно возмутительное, его надо гнать из адвокатуры и не позволять защищать людей. Поздновато немного опомнился Миша, но лучше позже, чем никогда", – отметил Падва.

Во время заседания Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской, заявив, что найдет защитников "посильнее". Он отметил, что у него имеются знакомые адвокаты.

Актер оставил Пашаева и Шаргородскую в качестве консультантов. Ефремов подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно. Пашаев позднее заявил, что актер отказался от их услуг, поскольку разуверился в справедливости суда.

Слушание по делу проходило в Пресненском суде 21 августа. В связи с поиском адвоката судебное заседание отложили на 24 августа. Оно начнется в 10:00.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.

