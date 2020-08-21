Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от адвокатов

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Актер Михаил Ефремов отказался от адвокатов, потому что разуверился в справедливости суда. Об этом сообщил представлявший его интересы Эльман Пашаев.

"Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым. У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал", – сказал Пашаев.

Ранее во время заседания Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер оставил их в качестве консультантов. Ефремов подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно.

Слушание по делу проходило в Пресненском суде 21 августа. Следующее заседание пройдет 24 августа в 10:00. На заседании ранее, 20 августа, выступал свидетель защиты Александр Кобец, который заявил, что после ДТП Ефремов не находился за рулем.

Адвокат защиты Эльман Пашаев заявил, что личность человека, находившегося за рулем авто Ефремова, установлена. И это известный человек. Сам Ефремов не исключает, что в момент ДТП он находился на пассажирском сиденье.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.

