Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 24 августа

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Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова отложили на 24 августа. Слушание в Пресненском суде Москвы состоится в понедельник в 10:00.

По словам судьи, заседание отложили в связи с поиском адвоката для Ефремова.

Ранее он отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер оставил их в качестве консультантов, а свою защиту решил поручить другому адвокату. Ефремов подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно.

Слушание по делу проходило в Пресненском суде 21 августа. На заседании ранее, 20 августа, выступал свидетель защиты Александр Кобец, который заявил, что после ДТП Ефремов не находился за рулем.

Адвокат защиты Эльман Пашаев заявил, что личность человека, находившегося за рулем авто Ефремова, установлена. И это известный человек. Сам Ефремов не исключает, что в момент ДТП он был на пассажирском сиденье.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.