Адвокат потерпевших по делу Ефремова намерен просить возбудить дело на свидетеля защиты

17:09
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В отношении свидетеля Александра Кобца защита пострадавшей стороны будет просить возбудить уголовное дело за заведомо ложные показания. Об этом сообщила адвокат Анна Бутырина, передает телеканал Москва 24. Речь идет о свидетеле со стороны Ефремова.
"На этой стадии мы этого сделать не можем, но на стадии прений сделаем", – заявила Бутырина.
Ранее свидетель Кобец заявил, что после смертельного ДТП Ефремов не был за рулем автомобиля. Позднее свидетель признался, что слеп на один глаз и перед ДТП он выпил с другом в одном из столичных дворов, после чего и стал свидетелем аварии.
В ходе слушаний актер заявил, что в момент аварии мог находиться на пассажирском сиденье. Актер также добавил, что в тот вечер, выйдя из бара, он не стремился сесть за руль машины, а шел в автомобиль только за банковской картой, которая лежала в машине между сиденьями.
ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем иномарки, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.
Ефремова обвиняют по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремов заявил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины при ДТП
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